Полтора столетия соперничества: историк Дмитрий Стрельцов рассказал об отношениях РФ и Японии

— Дмитрий Викторович, скажите, откуда можно начинать отсчет российско-японским отношениям?

— Впервые наши отношения в юридической плоскости были зафиксированы в 1855 году. Тогда был подписан первый российско-японский договор. До этого наши контакты ограничивались частными поездками представителей наших народов друг к другу. У нас было несколько экспедиций, но тогда японцы придерживались политики самоизоляции, поэтому попытки контактов были несущественны. А вот в 1855 году мы заключили так называемый Симодский трактат, по которому устанавливались межгосударственные отношения, Россия открывала в Японии консульства, а также были проведены границы. И всю вторую половину XIX века наши отношения развивались довольно позитивно.

— Что же нас привело к Русско-японской войне?

— Камнями преткновения стали Маньчжурия и Корея. Россия и Япония в то время были крупными империалистическими державами, которые развивались в основном за счет экспансии. Им нужны были рынки сбыта. Япония тогда заручилась поддержкой Великобритании, для которой Россия была соперником в Китае. Соединенные Штаты тоже заняли враждебный по отношению к нам нейтралитет. Закончилось это, как нам известно, Портсмутским мирным договором с нашими территориальными потерями.

— Что двигало наши конфликты уже в ХХ веке?

— Да, прошлый век вышел конфронтационным. Русско-японская война, интервенция во время нашей Гражданской, был период противостояния в 1930-х годах с приграничными конфликтами и боями на Халхин-Голе. Потом был союз с нацистской Германией. Однако в апреле 1941 года был заключен пакт о нейтралитете, который в период Великой Отечественной сдерживал наши страны до 1945 года.

— Как прошел послевоенный период?

— Наши отношения начали более-менее восстанавливаться в середине 1950-х годов. У наших правительств были определенные надежды относительно заключения мирного договора. Для нас это была попытка оторвать Японию от союза с США, оставив за ней нейтралитет. Но в 1960-х Япония окончательно определилась с союзом с Западом, и отношения были заморожены. При этом до 1980-х годов при паузе в политическом диалоге экономическая составляющая довольно успешно развивалась.

— А что сейчас происходит в наших отношениях?

— В настоящее время политические отношения в неплохом состоянии. Диалог развивается, несмотря на территориальный вопрос. Идут консультации между разными ведомствами, в том числе и между министерствами обороны. В целом межправительственные отношения у нас хорошие. Да, Япония как член Семерки присоединилась к санкциям против Российской Федерации, но они скорее номинальные.

СПРАВКА

Симодский трактат — это первое дипломатическое соглашение между Российской империей и Японией, заключенное 26 января 1855 года. Как следует из названия, подписан в городе Симода вице-адмиралом Евфимием Путятиным и Тосиакирой Кавадзи. Этот документ внес немалый вклад в завершение самоизоляционной политики Страны восходящего солнца.

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