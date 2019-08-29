Ведущий Олег Солнцев: Приучил зрителей читать состав продуктов

— Олег, расскажите о том, как вы попали «в телевизор»?

— Мой дедушка был председателем ГТРК «Курск». В семье всегда были домашние встречи с журналистами. Я сам учился на физмате, но в 10-м классе с математикой не заладилось. Пришлось быстро «переобуться» на гуманитарный профиль. Поступил на филологический факультет.

— Выходит, вы продолжатель династии. Дедушка предопределил ваш профессиональный путь?

— Он много читал и дарил мне на каждый праздник книгу. Я думаю, что унаследовал от него тягу к знаниям, любознательность. Люблю читать и сейчас: в основном научную беллетристику для того, чтобы потом достоверно все пересказывать зрителям в своей программе.

— Как вам пришла идея создания программы «НашПотребНадзор»?

— Я тогда работал в студии «Центрального телевидения». Там выходили сюжеты не только о политике, но и, что называется, о бытовухе. Я как раз и делал сюжеты о том, что волнует людей с практической точки зрения, например, о том, куда вложить деньги, как их хранить. Они были самыми рейтинговыми. И руководство решило сделать из этого отдельный проект.

— Влияет ли ваша деятельность на обыденную жизнь? Например, когда приходите в магазин в качестве покупателя, на что ориентируетесь в первую очередь?

— Мы приучили всех наших зрителей читать состав — это правило и я тоже всегда выполняю. Еще стараюсь поддерживать, по возможности, отечественного производителя. Покупать аргентинскую грушу в сезон наших фруктов я считаю полнейшей глупостью! По мне, так лучше съесть родную квашеную капусту, зато полезно и в сезон. Полезно питаться, как ели наши предки, которые не имели такого продуктового разнообразия.

— Есть ли ответная реакция от зрителей? Какие отклики поступают?

— Постоянная аудитория уже сформировалась. И письма приходят, причем иногда весьма оригинального содержания. Например, иногда советуют консервы для моей собаки. Забавно бывает их читать. Я стараюсь отвечать на все сообщения.

— А как отдыхаете? Поддерживаете отечественные курорты?

— Практически всегда я совмещаю отпуск с работой. Я выбираю такие места, где еще не был, и такие темы, о которых не рассказывал. В прошлом году мы с коллегами были в турне по Латинской Америке. Этой зимой побывали в Таиланде, где тоже отсняли много разных сюжетов: про морепродукты, экзотические фрукты. А свадебное путешествие мы с женой Аленой провели в Италии, и оно запомнилось тем, что я загремел в больницу с аппендицитом. А в этом году отдыхал в Курской области, где живут мои родные. Вспомнил дорогие мне места, предался, скажем так, ностальгии.

— Вы выросли в Курской области, а какие места любите в Москве?

— Нам с женой нравится наблюдать за переменами в городе, как он становится красивее, интереснее, современнее. Мы любим погулять с собакой по самому центру Москвы: по Никольской улице, в районе ГУМа, в «Зарядье», и мы ждем, когда же в этом парке вырастут деревья. Это же будет целый лес в центре города.

СПРАВКА

Создатели программы «НашПотребНадзор» с Олегом Солнцевым утверждают, что помогают отличить качественное от второсортного, полезное — от вредного. Здесь рассказывают о ловушках в магазинах, об уловках продавцов и поставщиков услуг.

Читайте также: Пилот Николай Лачин: В профессии летчика не последнюю роль играет атмосфера в семье