Студенты-инженеры представят свои гоночные болиды 21 и 22 сентября
Более 20 команд молодых инженеров продемонстрируют самостоятельно спроектированные и созданные болиды 21 и 22 сентября в рамках спортивного соревнования «Формула Студент». Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
— Сегодня изобретательская активность в Москве в 3,5 раза выше, чем в среднем по России. Город предоставляет обширные возможности для пилотирования разработок. «Формула Студент» — еще одна возможность продемонстрировать международным экспертам креативный потенциал столичных молодых конструкторов, — рассказал Фурсин.
Отмечается, что в мероприятии поучаствуют студенты из разных стран, таких как Германия, Венгрия и Австрия. Помимо прочего в этот день пройдет фестиваль скорости. Жители и гости столицы увидят шоу-программу с заездами гоночных автомобилей, а также понаблюдают за соревнованием профессиональных пилотов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Также любой желающий сможет посетить выставку спортивной техники, посмотреть заезды дрифтеров и поробовать себя в роли гонщика на автосимуляторах. С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на официальной странице «Формула Студент».
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