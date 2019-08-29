Стало известно, кто чаще всего решается на преступления в России

Во ВНИИ МВД выяснили, кто чаще всего совершал преступления в России в 2018 году. Соответствующая характеристика была представлена в четверг, 29 августа.

Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев (84,4 процента) закон переступали совершеннолетние мужчины. Доля правонарушителей до 18 лет едва превысила четыре процента. При этом в общей сложности за 2018 год было выявлено 931,1 тысячи беззаконников. Почти в 65 процентов случаев они не имели постоянного дохода, хотя практически все имели работу (нетрудоустроенных зафиксировали всего 0,5 процента от общего числа).

В НИИ обратили внимание на то, что в свыше 86 процентов случаев преступник действовал в одиночку. Также любопытно, что на момент совершения криминального акта всего 35 процентов человек были в состоянии алкогольного опьянения и 1,3 процента — в состоянии наркотического. Все остальные нарушители закона были трезвы, пишет RT со ссылкой на текст документа.

Помимо прочего, приводится статистика о судимости: более половины злоумышленников были ранее судимы, а значит, совершают преступление не в первый раз.

Кроме того, абсолютное большинство преступников имели гражданство РФ. Иностранцы и лица без гражданства составили лишь три с половиной процента от общего числа беззаконников.

В исследовании отмечается, что наиболее криминально активны лица от 30 до 40 лет и от 25 до 29 лет. Безработные граждане стали решаться на преступления на 8,7 процента чаще, недавно освобожденные из мест лишения свободы — на 5,2 процента. При этом существенно сократилось число лиц, переступивших закон в состоянии наркотического опьянения, — на 43,9 процента.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что число разбоев в России снизилось почти в два раза за четыре года.

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