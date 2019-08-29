Девять новых станций Московского метрополитена откроют до конца 2020 года

Девять станций Московского метрополитена введут в эксплуатацию до конца следующего года, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

— До конца 2020 года планируется вести пять новых станций Некрасовской линии: «Авиамоторная», «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого откроются и четыре станции Большой кольцевой линии: «Лефортово», «Рубцовская», «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская».

По информации московского Стройкомплекса, на станции «Авиамоторная» будут металлические колонны, напоминающие детали самолета. А «Нижегородскую» оформят в тематике Нижнего Новгорода, а также популярных отраслей этого региона.

Полы платформы «Стахановская» будут выложены камнем из магмы трех цветов — красного, серого и черного. Дизайн станции «Окская» посвятят реке Оке. «Юго-Восточную» украсят светоотражающими плафонами-куполами, выполненными в духе архитектуры таких городов, как Ташкент, Самарканд и Фергана. В честь них были названы находящиеся поблизости с метро улицы.

Платформу «Лефортово» оформят в стиле греческой культуры. Внешне павильон будет напоминать храм прямоугольной формы с античными колоннами. Совершенно иной, современный дизайн подготовили для станции «Рубцовская», которую украсят кругами-иллюминаторами.

На станции «Улица Народного Ополчения» можно будет увидеть портреты горожан: служащих, рабочих, врачей, студентов, школьников и учителей, которые встали на защиту города в 1941 году. А центральная часть платформы «Карамышевская» будет украшена аркой с колоннами ярко-красного цвета, что является отсылкой к картине Казимира Малевича «Красный квадрат», сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

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