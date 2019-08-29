Лжесотрудник банка похитил со счета мужчины более трех миллионов рублей

Неизвестный, представившийся сотрудником банка, похитил со счета жителя Москвы более трех миллионов рублей, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В 17:53 в ОМВД от гражданина 1972 года рождения поступило заявление о том, что 23 августа ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности ПАО, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что злоумышленник настоял на необходимости обезопасить счета мужчины, а также денежные средства, находящиеся на них. Для этого его попросили сообщить поступающие на личный номер СМС-коды. Гражданин последовал указаниям и через несколько дней, 27 августа, он обнаружил, что с его счета списано 3 миллиона 155 тысяч 176 рублей 82 копейки.

Хищение денежных средств подобным образом произошло и у женщины 1982 года рождения в среду, 28 августа.

— В ОМВД России по району Замоскворечье с заявлением обратилась гражданка 1982 года рождения о том, что 28 августа в 11:00 неизвестное лицо позвонило и представилось сотрудником службы безопасности банка, — рассказали сотрудники МВД.

Используя аналогичный способ, злоумышленник похитил у гражданки один миллион рублей. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Кража».

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