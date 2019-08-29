Медицинский и образовательный центры построят в бывшей промзоне «Воронцово»
Медицинский, образовательный и деловой центры построят на территории бывшей промышленной зоны «Воронцово». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.
— Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы № 1087-ПП, в соответствии с которым на части территории производственной зоны № 35 «Воронцово», где ранее располагались мощности ПАО «Автокомбинат № 12», появится жилье, образовательный и медицинский центры, а также другие объекты социальной инфраструктуры, — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что общая площадь территории застройки составит более 30 гектаров. Утвержденный участок ограничен улицами Академика Челомея, Новаторов, Обручева. Согласно проекту, центр образования со школой будет включать в себя 450 мест, а детский сад — 220. Помимо прочего, рядом расположатся центр медицины и два бизнес-центра.
Кроме того, недалеко от жилой застройки появится конечная остановка наземного городского общественного транспорта. На территории, расположенной рядом, строится храмовый комплекс Преображения Господня в Старом Беляеве. А еще проект предусматривает спортивный клуб с бассейном и объект общественного питания, пишет агентство городских новостей «Москва».
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