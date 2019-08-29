Тигра Амура поселили в новом сафари-парке

Знаменитый тигр Амур был передан в безвозмездное пользование Приморскому сафари-парку. Об этом сообщили в четверг, 29 августа, на сайте организации.

Ранее хищник принадлежал Хабаровскому краю и находился в оперативном управлении зоосада «Приамурский». В 2012 году тигра передали в Приморье в рамках программы размножения данного вида. Рассматривалась возможность отдать зверя в зоопарк Краснодарского края, но решение было отклонено.

По информации, приведенной на сайте парка, договор о передаче Амура действителен в течение 15 лет. Согласно документам, стоимость животного достигает 100 тысяч рублей. При этом указано, что передача зверя не повлечет за собой передачу права собственности на него. Помимо этого, учреждение, принявшее Амура, обязуется самостоятельно лечить и содержать хищника.

Тигр Амур широко известен общественности благодаря своей дружбе с козлом Тимуром. В 2015 году последнего привезли к вольеру зверя как добычу, но тот не стал его есть, так как Тимур дал отпор. После козел даже занял спальное место тигра, вынудив его спать на крыше убежища. Животные ночевали отдельно друг от друга, но в дневное время вместе гуляли в общем парке.

тигр Амур и козел Тимур Фото: Дмитрий Мезенцев, официальный сайт Приморского сафари-парка (safaripark25.ru)

Вскоре Тимур и Амур обрели невероятную популярность в Сети: видео с ними собрали несколько миллионов просмотров на самых разных хостингах.

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