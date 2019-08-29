Создатель «Федора» рассказал о его функциях и использовании в будущем
Эксперт в области робототехники, участник проекта по созданию «Федора» Владимир Белый в интервью Nation News рассказал, как создавался робот, какие функции он выполняет и в каком направлении будет развиваться робототехника.
Он отметил, что работы по созданию робота начались 14 лет назад. Название «Федор» расшифровывается как Final Experimental Demonstration Object Research.
Первоначально робот создавался для прикладных задач: чтобы вывести человека из опасных сред, оказать помощь людям после происшествий. Затем у него появились новые функции.
Как рассказал Владимир Белый, «Федора» обучат управлять автомобилем, пользоваться инструментами, проходить полосу препятствий.
Говоря о перспективных направления развития робототехники, эксперт отметил, что подобные технологии можно использовать в промышленности.
— Робот сможет обслуживать технику в местах, где есть токсичные отходы, при авариях на опасных объектах и так далее, — пояснил он.
Напомним, что 27 августа «Союз МС-14» с роботом «Федором» успешно пристыковался к МКС, передает Newinform. В настоящее время начались испытания экзоскелета антропоморфного робота. Робот пробудет в космосе до 7 сентября.
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