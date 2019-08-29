Комитет ветеринарии Москвы рассказал о развитии подвижных лабораторий

31 августа отмечается День ветеринарного работника. В преддверии праздника в столичном Комитете ветеринарии рассказали «ВМ» историю появления передвижных ветеринарных лабораторий в Москве.

Когда в городе появились ярмарки выходного дня и различные продовольственные выставки, возникла потребность новых подходов в ветеринарном обслуживании таких мероприятий. Стало понятно, что стационарную лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы на временной ярмарке не построить, а осуществлять доставку проб в ближайшие лаборатории рынков затруднительно из-за плотного автомобильного движения в городе. Пускать на самотек реализацию продукции, которую привозят в Москву из разных уголков нашей Родины, тоже было невозможно.

— Поэтому была принята новая концепция обслуживания: не торговец с товаром должен прийти к ветеринарному врачу, а ветеринарный врач придет на временный объект торговли, — рассказали в комитете.

По словам пресс-службы ведомства, идея создания подвижных лабораторно-диагностических комплексов не является ноу-хау, предложенным столичной ветеринарией. Еще в 50-х годах прошлого века на ВДНХ была представлена автопередвижная ветеринарная лаборатория на базе автомобиля ЗиС-150 московского завода «Аремкуз», сконструированная ветеринарным врачом К. В. Ковалевым. Также подобные лаборатории существовали в структуре Министерства обороны России. Но создание специально подготовленных машин, разработка соответствующей нормативной документации и успешное внедрение в эксплуатацию подвижных ветеринарных лабораторий в условиях мегаполиса — полностью достижение Государственной ветеринарной службы города Москвы.

— Ведущий ветеринарный врач ГБУ «Мосветобъединение» Юрий Сорокин был основоположником создания и идейным вдохновителем первых передвижных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, — отметили в комитете.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Первая передвижная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы была разработана столичной ветеринарной службой совместно с префектурой Северного округа Москвы в 2003 году на базе микроавтобуса «ГАЗель». В условиях, ограниченных объемов кузова, удалось компактно разместить радиометр-спектрометр РСУ-01 «Сигнал-М», анализатор молока «Клевер-М», нитратомер и другое необходимое для работы оборудование. С тех пор автомобиль начал активно эксплуатироваться сначала на Станции по борьбе с болезнями животных Северного округа, а затем и в Горветлаборатории.

— Ветеринарная служба по праву гордилась этим достижением. Подвижные лаборатории с успехом демонстрировалась на выставках «Золотая осень» и «Здоровье нации», вызывая неподдельный интерес у посетителей и положительные отзывы коллег, — рассказали в ведомстве, добавив, что важно было не только в условиях ограниченного объема кузова автомобиля сделать возможность проведения лабораторных исследований, но и создать условия для работы ветеринарных специалистов в любое время года и в любом месте.

Спустя некоторое время, в 2005 и 2007 годах, были спроектированы и созданы новые модели подвижных лабораторий на базе автомобилей ЗиЛ-5301Р1 «бычок» и ПАЗ-32053 для Центрального и Южного округов столицы, на территории которых проходили основные московские ярмарки меда и продуктов пчеловодства. Благодаря автономному бензогенератору и дополнительным аккумуляторным батареям новые автомобили были уже не зависели от наличия электроэнергии. В них были предусмотрены дополнительные системы кондиционирования и отопления, санузел, оснащение автомобильным холодильником, необходимой оргтехникой, специальные стеллажи и шкафы для хранения оборудования, лабораторной посуды, химических реактивов и верхней одежды сотрудников, а также сейф для печатей и бланков строгого учета. Наиболее успешными моделями стали подвижные лаборатории на базе автобусов «Хендай Каунти Лонг» (2008 год) и «Фольксваген Крафтер» (с 2012 года), которые воплотили в себе опыт эксплуатации мобильных диагностических комплексов прошлых лет.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Стоит отметить, что сейчас условия работы в лаборатории и имеющееся оборудование позволяют проводить ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования на подтверждение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения. В штат лаборатории входят ветеринарный врач, лаборант и водитель.

— Оснащение лаборатории приборами и оборудованием позволяет проводить радиометрические, физико-химические, бактериоскопические исследования, ветеринарно-санитарную экспертизу меда, трихинеллоскопию мяса и продуктов убоя животных, овоскопию яиц, а также исследования на содержание нитратов в продукции растениеводства и определять фальсификацию пищевых продуктов, — пояснили в Комитете ветеринарии столицы.

Кстати, когда в июле 2012 года к Москве была присоединена часть территории Московской области и образовались Троицкий и Новомосковский административные округа, на этих территориях объекты рыночной торговли не имели условий для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Тогда на выручку пришли подвижные лаборатории Северо-Западного и Зеленоградского округов. Ветеринарные врачи активно включились в работу на новых объектах, не допустив реализации продукции ненадлежащего качества.

В комитете отметили, что столичная ветеринарная служба продолжает совершенствовать автопарк подвижных лабораторий и увеличивать их количество.

— Если на конец 2007 года в эксплуатации было 3 передвижных ветеринарных лабораторий, то в начале 2013 года Государственная ветеринарная служба города Москвы была оснащена уже 15 такими лабораториями. В текущем году также ожидается поступление в эксплуатацию новых мобильных ветеринарных лабораторий, — рассказали в ведомстве.

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