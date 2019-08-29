Четверг 29 августа , 11:08
Ясно + 19 °
Город
4-дневная рабочая неделя
4-дневная рабочая неделя
Выборы — 2019
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Город

Комитет ветеринарии Москвы рассказал о развитии подвижных лабораторий

Марьяна Шевцова
• 10:52 • 29 августа 2019
Оборудование лаборатории позволяет проводить ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования на подтверждение безопасности пищевых продуктов животного и растительного происхождения
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Оборудование лаборатории позволяет проводить ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования на подтверждение безопасности пищевых продуктов животного и растительного происхождения
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

31 августа отмечается День ветеринарного работника. В преддверии праздника в столичном Комитете ветеринарии рассказали «ВМ» историю появления передвижных ветеринарных лабораторий в Москве.

Когда в городе появились ярмарки выходного дня и различные продовольственные выставки, возникла потребность новых подходов в ветеринарном обслуживании таких мероприятий. Стало понятно, что стационарную лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы на временной ярмарке не построить, а осуществлять доставку проб в ближайшие лаборатории рынков затруднительно из-за плотного автомобильного движения в городе. Пускать на самотек реализацию продукции, которую привозят в Москву из разных уголков нашей Родины, тоже было невозможно.

— Поэтому была принята новая концепция обслуживания: не торговец с товаром должен прийти к ветеринарному врачу, а ветеринарный врач придет на временный объект торговли, — рассказали в комитете.

По словам пресс-службы ведомства, идея создания подвижных лабораторно-диагностических комплексов не является ноу-хау, предложенным столичной ветеринарией. Еще в 50-х годах прошлого века на ВДНХ была представлена автопередвижная ветеринарная лаборатория на базе автомобиля ЗиС-150 московского завода «Аремкуз», сконструированная ветеринарным врачом К. В. Ковалевым. Также подобные лаборатории существовали в структуре Министерства обороны России. Но создание специально подготовленных машин, разработка соответствующей нормативной документации и успешное внедрение в эксплуатацию подвижных ветеринарных лабораторий в условиях мегаполиса — полностью достижение Государственной ветеринарной службы города Москвы.

— Ведущий ветеринарный врач ГБУ «Мосветобъединение» Юрий Сорокин был основоположником создания и идейным вдохновителем первых передвижных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, — отметили в комитете.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Первая передвижная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы была разработана столичной ветеринарной службой совместно с префектурой Северного округа Москвы в 2003 году на базе микроавтобуса «ГАЗель». В условиях, ограниченных объемов кузова, удалось компактно разместить радиометр-спектрометр РСУ-01 «Сигнал-М», анализатор молока «Клевер-М», нитратомер и другое необходимое для работы оборудование. С тех пор автомобиль начал активно эксплуатироваться сначала на Станции по борьбе с болезнями животных Северного округа, а затем и в Горветлаборатории.

— Ветеринарная служба по праву гордилась этим достижением. Подвижные лаборатории с успехом демонстрировалась на выставках «Золотая осень» и «Здоровье нации», вызывая неподдельный интерес у посетителей и положительные отзывы коллег, — рассказали в ведомстве, добавив, что важно было не только в условиях ограниченного объема кузова автомобиля сделать возможность проведения лабораторных исследований, но и создать условия для работы ветеринарных специалистов в любое время года и в любом месте.

Спустя некоторое время, в 2005 и 2007 годах, были спроектированы и созданы новые модели подвижных лабораторий на базе автомобилей ЗиЛ-5301Р1 «бычок» и ПАЗ-32053 для Центрального и Южного округов столицы, на территории которых проходили основные московские ярмарки меда и продуктов пчеловодства. Благодаря автономному бензогенератору и дополнительным аккумуляторным батареям новые автомобили были уже не зависели от наличия электроэнергии. В них были предусмотрены дополнительные системы кондиционирования и отопления, санузел, оснащение автомобильным холодильником, необходимой оргтехникой, специальные стеллажи и шкафы для хранения оборудования, лабораторной посуды, химических реактивов и верхней одежды сотрудников, а также сейф для печатей и бланков строгого учета. Наиболее успешными моделями стали подвижные лаборатории на базе автобусов «Хендай Каунти Лонг» (2008 год) и «Фольксваген Крафтер» (с 2012 года), которые воплотили в себе опыт эксплуатации мобильных диагностических комплексов прошлых лет.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Стоит отметить, что сейчас условия работы в лаборатории и имеющееся оборудование позволяют проводить ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования на подтверждение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения. В штат лаборатории входят ветеринарный врач, лаборант и водитель.

— Оснащение лаборатории приборами и оборудованием позволяет проводить радиометрические, физико-химические, бактериоскопические исследования, ветеринарно-санитарную экспертизу меда, трихинеллоскопию мяса и продуктов убоя животных, овоскопию яиц, а также исследования на содержание нитратов в продукции растениеводства и определять фальсификацию пищевых продуктов, — пояснили в Комитете ветеринарии столицы.

Кстати, когда в июле 2012 года к Москве была присоединена часть территории Московской области и образовались Троицкий и Новомосковский административные округа, на этих территориях объекты рыночной торговли не имели условий для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Тогда на выручку пришли подвижные лаборатории Северо-Западного и Зеленоградского округов. Ветеринарные врачи активно включились в работу на новых объектах, не допустив реализации продукции ненадлежащего качества.  

В комитете отметили, что столичная ветеринарная служба продолжает совершенствовать автопарк подвижных лабораторий и увеличивать их количество.

— Если на конец 2007 года в эксплуатации было 3 передвижных ветеринарных лабораторий, то в начале 2013 года Государственная ветеринарная служба города Москвы была оснащена уже 15 такими лабораториями. В текущем году также ожидается поступление в эксплуатацию новых мобильных ветеринарных лабораторий, — рассказали в ведомстве. 

Читайте также: Столичные врачи пройдут проверку перед приемом на работу

Оборудование лаборатории позволяет проводить ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования на подтверждение безопасности пищевых продуктов животного и растительного происхождения
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Треугольный блок начальных классов появится у центра образования в Кузьминках
11:5329 августа 2019
Город
Два памятника культуры закроют 1 сентября в связи с проведением «Спасской башни»
11:5029 августа 2019
Город
Половина прямых иностранных инвестиций России приходится на Москву
11:5029 августа 2019
Финансы
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
11:4929 августа 2019
Происшествия
СМИ сообщили о смерти звезды фильма «Легенда № 17»
11:4529 августа 2019
Общество
Комплекс при ТПУ «Бульвар Дмитрия Донского» начнут строить в 2020 году
11:4229 августа 2019
Город
СМИ: Режиссера Сенцова доставили в Москву для обмена заключенными с Украиной
11:2929 августа 2019
Происшествия
Более 30 редких ретроавтомобилей продемонстрируют москвичам 2 сентября
11:2129 августа 2019
Город
Художник Борис Диодоров опроверг информацию о своей госпитализации
11:1529 августа 2019
Культура
Тренер сборной РФ по гимнастике оценил смену гражданства спортсменки Харенковой
11:0229 августа 2019
Спорт
Более 21 миллиона жилых «квадратов» появится в Подмосковье до конца 2021 года
10:5729 августа 2019
Город
Российская гимнастка сменила спортивное гражданство, чтобы выступать за Грузию
10:5729 августа 2019
Спорт
Депутат Госдумы Ионин оценил предложение ГИБДД ограничить скорость перевозки детей
10:5729 августа 2019
Общество
Создатель «Федора» рассказал о его функциях и использовании в будущем
10:5129 августа 2019
Технологии
Тигра Амура поселили в новом сафари-парке
10:3329 августа 2019
Животные
Организаторы фестиваля «PRO лето» пригласили москвичей на спортивные мероприятия
10:3329 августа 2019
Город
Образовательный кластер создадут в Коммунарке
10:3229 августа 2019
Город
Медицинский и образовательный центры построят в бывшей промзоне «Воронцово»
10:2029 августа 2019
Город
Участок в центре столицы перекроют ко Дню знаний
10:0229 августа 2019
Город
Лжесотрудник банка похитил со счета мужчины более трех миллионов рублей
09:5429 августа 2019
Город
Врачи дали советы по преодолению осенней депрессии
09:4529 августа 2019
Общество
Депутат Госдумы высказался против содержания в квартирах бойцовских собак
09:3429 августа 2019
Общество
СМИ: Трамп усомнился в необходимости оказания военной помощи Украине
09:3429 августа 2019
В мире
Швейцарец с любимой тележкой из магазина пешком добрался до Москвы
09:2529 августа 2019
Туризм
Движение на юго-востоке Москвы восстановили после ДТП
09:2029 августа 2019
Происшествия
Девять новых станций Московского метрополитена откроют до конца 2020 года
09:2029 августа 2019
Город
Стало известно, кто чаще всего решается на преступления в России
09:1729 августа 2019
Общество
Студенты-инженеры представят свои гоночные болиды на спортивных соревнованиях
09:1129 августа 2019
Город
Более 200 валидаторов установят на платформах МЦД
07:5929 августа 2019
Транспорт
Около 450 мероприятий проведут московские библиотеки в честь Дня города
07:4529 августа 2019
Город
Археологи обнаружили в центре Москвы артефакт конца XVII века
07:3229 августа 2019
Город
Орнитологи обучили ворон подавать голос по цветовому сигналу
06:5829 августа 2019
Животные
Социологи перечислили любимые занятия россиян в отпуске
06:3629 августа 2019
Туризм
«Антикризисная диета»: аналитики объяснили рост продаж кофе и шоколада
05:5329 августа 2019
Потребление
Последний четверг августа принесет сухую теплую погоду
05:3429 августа 2019
Город
Экологи посоветовали покупать школьные товары российского производства
05:1329 августа 2019
Общество
Опрос показал, что россияне часто путают Вторую мировую войну с Великой Отечественной
04:4529 августа 2019
История
Медики назвали безопасную суточную норму потребления орехов
04:2029 августа 2019
Здоровье
Один человек погиб при столкновении трех автомобилей на МКАД
03:4729 августа 2019
Происшествия
Росстат привлечет блогеров к переписи населения
03:1929 августа 2019
Общество
Новый сквер и игровые комплексы появились в Южном Бутове
02:1829 августа 2019
Город
Москва возглавила рейтинг лучших городов для автотуризма
01:5729 августа 2019
Туризм
Вагоны с системой распознавания лиц создали в России
01:1329 августа 2019
Технологии
Москвичам расскажут в День города об образах России в искусстве
00:5529 августа 2019
Афиша
Свыше 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
00:3729 августа 2019
Транспорт
Депутат Госдумы назвал условие диалога с Грузией
23:5828 августа 2019
Внешняя политика
Московские врачи провели уникальную операцию на позвоночнике
23:3728 августа 2019
Здоровье
Шесть снарядов времен ВОВ обнаружили на севере Москвы
23:1728 августа 2019
Происшествия
Отец погибшей в турецком отеле российской девочки прокомментировал ее смерть
22:5828 августа 2019
Происшествия
Московская канатная дорога подарит школьникам скидку на проезд 1 сентября
22:5028 августа 2019
Город
Более 50 километров проводов в ТиНАО заменили на прочные за полгода
22:4928 августа 2019
Город
Эксперты проконсультируют по качеству детских товаров
22:3828 августа 2019
Товары
Бывшему федеральному министру предъявлено новое обвинение
22:3228 августа 2019
Закон
Центробанк объявил о выпуске памятной монеты к юбилею ВГИК
22:2628 августа 2019
Финансы
Школьников познакомят с историей и культурой города через предметы быта
22:2628 августа 2019
История
Строительство храмового комплекса завершили в Жулебине
22:2028 августа 2019
Город
Сборная России завоевала 22 медали на чемпионате WorldSkills
22:0028 августа 2019
Общество
Королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента
21:4428 августа 2019
В мире
Евгений Тишковец рассказал, какими будут осень и зима в Москве
21:3428 августа 2019
Город
Реставраторы сохранят декоративные элементы здания гостиницы «Пекин»
21:0928 августа 2019
Город
Первый чемпионат мира по забегам с препятствиями организуют в парке Горького
21:0628 августа 2019
Город
Более 20 человек погибли в Мексике из-за нападения в баре
20:5328 августа 2019
Происшествия
Мир будущего: как изменится Москва в ближайшие годы
20:4128 августа 2019
Город
СК возбудил уголовное дело по факту гибели девочки после ДТП в Москве
20:2228 августа 2019
Происшествия
Фестиваль «За безопасность детства» пройдет в столичном парке
20:0928 августа 2019
Дети
Москвичей предупредили о самой холодной ночи августа
20:0128 августа 2019
Город
Американские клерки готовы уволиться с работы из-за дресс-кода
19:5228 августа 2019
Общество
Разбор завалов завершили на месте обрушения здания в Новосибирске
19:2528 августа 2019
Происшествия
Площадки для съемок кинофильмов планируют создать в Новой Москве
19:2128 августа 2019
Город
Дело против донора с ВИЧ возбудили в Ленинградской области
19:1028 августа 2019
Происшествия
Информацию о похищении ребенка на юге Москвы опровергли
19:1028 августа 2019
Происшествия
Минтруд заявил о снижении числа безработных в России
19:0328 августа 2019
Общество
Полицейский спас кошку из сгоревшей квартиры в Москве
19:0228 августа 2019
Происшествия
МИИТ подготовит специалистов по цифровому транспорту и логистике
18:5028 августа 2019
Образование
Москву назвали городом с наибольшим числом неженатых людей
18:4828 августа 2019
Город
Новые образовательные программы стартуют в Культурном центре ЗИЛ
18:3928 августа 2019
Город
Политолог объяснил, зачем Коломойский предложил снять санкции с России
18:3628 августа 2019
Внешняя политика
Возможность проверить историю автомобиля появится на портале госуслуг
18:3628 августа 2019
Общество
Москвич спас выбежавшего на шоссе котенка
18:0928 августа 2019
Общество
Назван средний возраст автовладельцев Lada 4×4
18:0728 августа 2019
Транспорт
Эксперт предложил решение проблемы долгов по ЖКХ в России
18:0328 августа 2019
Экономика
СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре в Москве
17:5028 августа 2019
Происшествия
Журналист Вышинский рассказал о своих ближайших планах
17:4828 августа 2019
Общество
Стало известно, во сколько обойдется москвичу поездка на аэротакси
17:3528 августа 2019
Город
Вице-премьер предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
17:1428 августа 2019
Общество
Машина сбила ребенка на Кутузовском проспекте
17:1228 августа 2019
Происшествия
Пострадавшая в отеле Турции российская девочка скончалась
17:1228 августа 2019
Происшествия
Лоза рассказал, в чем опасность поправок для алиментщиков в Семейном кодексе
17:0128 августа 2019
Общество
Российские археологи обнаружили замок в виде собаки
17:0028 августа 2019
Наука
Показ фильма о глухом танцоре посетили около 70 москвичей с инвалидностью
16:5928 августа 2019
Город
Научные шоу пройдут на площадках «Цветочного джема»
16:4628 августа 2019
Город
Россияне рассказали о достоинствах и недостатках поездов
16:4428 августа 2019
Общество
Захарова прокомментировала введение США нового пакета антироссийских санкций
16:3828 августа 2019
Внешняя политика
Полиция проверит информацию о похищении ребенка на юге Москвы
16:3828 августа 2019
Происшествия
Сергей Собянин: Создаем новое культурное пространство в Москве
16:3028 августа 2019
Город
Один человек пострадал при пожаре в центре Москвы
16:2428 августа 2019
Происшествия
Имена Ксении Раппопорт и Павла Лунгина появятся на Площади звезд российского кинематографа
16:2228 августа 2019
Город
Распределение федерального бюджета будет социально-ориентированным
16:1628 августа 2019
Внутренняя политика
Россияне будут получать медсправки для водительских прав онлайн
16:1028 августа 2019
Общество
Врач назвал наиболее частые причины травм детей в московских школах
16:0028 августа 2019
Город
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ отреагировал на освобождение Вышинского
15:5828 августа 2019
В мире
Депздрав проверит врачей больницы после смерти пациентки в Москве
15:5828 августа 2019
Происшествия
Компенсировать траты россиян на подготовку детей к школе предложили в Госдуме
15:3728 августа 2019
Общество
Сергей Собянин открыл 16-й детский технопарк в Москве
15:3728 августа 2019
Город
Музей спасательного дела на водных объектах возведут в Москве
15:3328 августа 2019
Город
Песков прокомментировал покупку Путиным мороженого на МАКС-2019
15:2128 августа 2019
Внешняя политика
Почти 50 человек отравились заказанными суши в Самаре
15:0428 августа 2019
Происшествия
Санитарный вертолет госпитализировал пострадавшего в ДТП на Варшавском шоссе
14:5828 августа 2019
Происшествия
Московские школьники посетили более тысячи культурных мероприятий за лето
14:5628 августа 2019
Дети
Аукцион по продаже лайтбоксов пройдет в московском метро
14:5628 августа 2019
Город
Объявлен победитель ХIII Московского питчинга дебютантов
14:4028 августа 2019
Культура
Эксперт Минздрава заявила о возможном появлении специальности «дизайнер внешности»
14:3028 августа 2019
Здоровье
Земельный участок под реновацию в Южном Чертанове поставили на кадастровый учет
14:2028 августа 2019
Город
Симоньян рассказала детали первого разговора с Вышинским
14:1328 августа 2019
Общество
Представитель Армена Джигарханяна сообщил подробности о состоянии артиста
14:0728 августа 2019
Звезды
Синоптики рассказали, когда в Москву придет бабье лето
14:0428 августа 2019
Город
Девять особо охраняемых природных территорий появятся в Подмосковье до конца года
14:0228 августа 2019
Город
Кремль дал оценку решению суда освободить журналиста Вышинского из-под стражи
14:0128 августа 2019
Внешняя политика
Доходы бюджета Москвы от акцизов увеличились в первом полугодии на 58 процентов
13:4928 августа 2019
Экономика
Президент Грузии назвала условие возобновления диалога с Россией
13:4228 августа 2019
Внешняя политика
Загрузить еще

Что будет с рублем этой осенью

28 августа 17:26
Эфиры Вечерка-ТВ

Как осенью изменится ситуация на рынке недвижимости...

Как настроить ребенка на учебу после летних каникул...

Нужен ли мобильный телефон ребенку на уроке...

Александр Хохлов

Освобождение Вышинского: Киев отдал первого заложника...

Екатерина Рощина

Алиса умерла. Кто виноват?

Никита Миронов

Москвичи покупают дорогое

Оксана Крученко

Кого учат в школах: детей или родителей...

Анатолий Сидоров

Искусственный интеллект добрался до столичных коммунальщи...

Игорь Воеводин

Макрон, жена, Родриго: как сегодня делаются скандалы...

Ольга Кузьмина

Цветы учителям — это святое

Лера Бокашева

Божена Рынска станет мамой. Я рада за нее......

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER