Астролог раскрыла необычные свойства бриллианта
Астролог Василиса Володина опубликовала новый пост в личном аккаунте в Instagram. В нем она поделилась необычными свойствами драгоценных камней.
Прежде всего она посоветовала выбирать драгоценности исходя из прогнозов личного гороскопа. Но бриллианты, по мнению астролога, всегда будут к месту.
— Можно просто взять украшение с бриллиантом. Лучше с несколькими и большими. Носить несколько недель подряд, — рассказала Володина.
Она назвала бриллиант королевским камнем, который обладает большой силой. Однако стоит присмотреться к камням, которые не подверглись обработке, то есть алмазам. Они способны укрепить характер, развить силу воли, стойкость. Человеком, который носит алмазы, тяжелее манипулировать. Астролог добавила, что твердость этого драгоценного камня передается и его владельцу.
Кроме того, алмазы усиливают умственные способности и приносят богатство. Василиса Володина дала совет надевать кольцо с этим камнем на левую руку перед встречей с начальством или высокопоставленной особой — это принесет удачу.
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