Более 30 редких ретроавтомобилей продемонстрируют москвичам 2 сентября

Более 30 уникальных ретроавтомобилей продемонстрируют москвичам рядом с Музеем Победы в понедельник, 2 сентября. Об этом рассказала заведующая отделом организации массовых мероприятий Музея Победы Юлия Севостьянова.

— Наше мероприятие приурочено к окончанию Второй мировой войны. Экипажи раритетных автомобилей провезут флаги стран антигитлеровской коалиции в знак солидарности и признания их вклада в Победу. Колонна проедет по площади под музыку военных лет, а затем выстроится у стен Музея Победы, — уточнила Севостьянова.

Она отметила, что гости мероприятия смогут потрогать каждую машину, сфотографироваться и даже посидеть в некоторых из них. Среди экспонатов будут представлены «Победа», экспериментальные спортивные модели ГАЗ М-20, а также ГАЗ-67, именуемый «козликом», который был создан в годы Великой Отечественной войны. Часть машин участвовала в автопробеге от Москвы до Берлина.

Самые маленькие посетители тоже не заскучают: они смогут бесплатно пострелять в лазерном тире, а также сыграть в настольные игры. Начнется мероприятие в 15:00, вход свободный. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Музей Победы пригласил жителей и гостей столицы на открытую площадку боевой техники 31 августа.

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