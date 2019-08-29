Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет удача в новом учебном году

В преддверии 1 сентября «Вечерняя Москва» решила узнать, каким знакам зодиака будет сопутствовать успех в новом учебном году.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что студентам и школьникам, родившимся под тремя знаками, повезет в учебе больше остальных.

— Наиболее удачным этот учебный год будет для Козерогов, Дев, а также для Рыб. Потому что одна из связанных с ними планет — Юпитер. Она связана как раз с удачей, образованием. Юпитер будет находиться в знаке Козерога и делать благоприятные аспекты именно этим знакам. Козероги будут особенно успешны, а наряду с ними Рыбы и Девы, — отметила Любимова.



А вот с Тельцами, по словам астролога, не все так однозначно. Несмотря на то, что Юпитер поддерживает у них такие же благоприятные аспекты, как и у Девы, в их знак сейчас зашла планета Уран. Это планета перемен и изменений. И если Тельцы планируют в этом году поступать в институт, поменять школу или пройти повышение квалификации, то им будет способствовать удача. А если они хотят, чтобы у них был спокойный и размеренный учебный год, то им это не удастся, потому что Уран изменяет текущее положение вещей.



— Скорпионов и Раков это тоже касается, потому что те же планеты им делают похожие аспекты. Всем этим знакам я бы порекомендовала произвести изменения в их образовательной программе: взять какие-то дополнительные курсы, добавить в программу предметы, что не изучались раньше, чтобы поддержать энергию Урана. Можно предпринять путешествие за границу с целью повышения квалификации. Это все будет весьма полезно. А Козерогам, Девам и Рыбам можно расслабиться и плыть по течению. Удача не предполагает большого напряга. Остальным же знакам стоит больше трудиться. Начало же учебного года будет удачным для многих знаков. Сентябрь — очень хороший месяц, который пройдет вполне тихо и позитивно, — подчеркнула астролог.



Читайте также: Астролог предупредила об опасностях, которые могут поджидать осенью-2019