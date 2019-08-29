СМИ: Режиссера Сенцова доставили в Москву для обмена заключенными с Украиной

Осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова доставили в Москву и поместили в СИЗО-2 («Бутырка»). Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник в четверг, 29 августа.

По предварительным данным, украинца переправили из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывал наказание. Согласно сведениям собеседника агентства, Сенцова привезли в столицу в рамках процесса обмена заключенными с Киевом.

По другой информации, заключенного могли доставить в СИЗО-2 ФСИН РФ, а именно «Лефортово». Известно, что под названием СИЗО-2 в Москве находятся два изолятора, один из которых — федерального подчинения, а второй — столичного управления ФСИН.

Ранее Telegram-каналы сообщали о том, что Сенцова внесли в список для обмена между Россией и Украиной удерживаемых лиц. Отметим, что адвокаты осужденного украинца не подтвердили вышеуказанные сообщения СМИ.

СПРАВКА «ВМ»

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. За год до этого, в мае 2014 года его задержали в Крыму сотрудники ФСБ. Режиссер находился в составе группы, членов которой заподозрили в подготовке диверсионно-террористических актов в ряде городов полуострова. При задержании силовики информировали о причастности членов группы к запрещенному в России «Правому сектору»*. В результате все участники группы были осуждены.

После приговора Киев и несколько международных организаций неоднократно призывали отпустить Сенцова. В 2016 году российский режиссер Александр Сокуров также попросил президента Владимира Путина освободить деятеля культуры. В свою очередь глава государства заявил, что Сенцов получил срок не за искусство, а за подготовку противоправных, террористических действий. При этом вопрос о заключении режиссера под стражу должен решать суд и соответствующие органы, добавил лидер РФ.

«Правый сектор»* — запрещенная в РФ экстремистская организация.

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