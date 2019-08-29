Два памятника культуры закроют 1 сентября в связи с проведением «Спасской башни»
1 сентября в связи с проведением фестиваля «Спасская башня» для посещения будут недоступны Мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Об этом сообщили в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
— В связи с проведением на Красной площади и площади Васильевский спуск дополнительных дневных мероприятий XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» 1 сентября 2019 года Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены для допуска посетителей будут закрыты, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Напомним, что фестиваль стартовал 23 августа В этом году фестиваль проходит с 23 августа. Он продлится до 1 сентября. Участниками мероприятия в 2019 году стали 12 стран и 30 коллективов.
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