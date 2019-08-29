Треугольный блок начальных классов появится у центра образования в Кузьминках
Треугольный блок начальных классов площадью 4,4 тысячи квадратных метров на 350 мест, который построят для Центра образования № 825, появится в Кузьминках. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Москомархитектуры.
— Фасады будут облицованы керамогранитной плиткой чередующихся ярких цветов — такой ход позволит придать радостные ассоциации со зданием. При этом блок начальных классов будет сочетаться с уже существующими зданиями Центра образования, — уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Согласно проекту архитекторов, трехэтажный блок будет иметь треугольную форму. Столовая на 200 мест расположится на первом этаже, а актовый и спортивный залы — на втором. Классы свободного творчества, такие как кабинет рисования и музыки будут на третьем этаже. Все здание адаптируют под маломобильные группы населения.
Образовательное учреждение находится по адресу: улица Окская, дом 13, корпус 3.
Ранее сообщалось, что в поселке Коммунарка планируется создать образовательный кластер, в котором будут находиться филиалы сразу нескольких вузов.
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