Мэр Москвы рассказал о перспективах развития метрополитена

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о перспективах развития столичного метрополитена. Так, к 2023 году количество станций вырастет в два раза.

Мэр подчеркнул, что два новых кольца — МЦК и БКЛ — являются уникальными проектами мирового уровня.

— Большая кольцевая линия станет самым большим метрокольцом в мире. Так быстро метро не росло в Москве никогда за всю свою историю, — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что специалисты работают над тем, чтобы решить вопрос с большой загруженностью метро. По словам Сергея Собянина, существует несколько способов для решения данной проблемы: построить новые радиальные и кольцевые линии, увеличить количество поездов на существующих ветках, закупить более просторные вагоны, превратить пригородные электрички в наземное метро, а также улучшить работу наземного транспорта.

Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

— Наша программа предусматривает конкретные действия по всем направлениям, — написал мэр. — Так, в 2011–2019 годы мы построили 155 километров новых линий и 81 станцию метро и МЦК. Протяженность метро выросла в 1,5 раза.

Кроме того, за это время на линии вышло 1368 дополнительных пар поездов в сутки. Это позволило увеличить количество пассажирских мест в часы пик на 321 тысячу. Также пиковые интервалы движения были расширены до 11 часов утра.

— Такой частоты движения метропоездов на неавтоматизированных линиях нет нигде в мире, — написал мэр.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

А с 2010 года Московский метрополитен получил более 3,5 тысячи новых вагонов, в том числе более тысячи поездов «Москва». Такие поезда вмещают в себя 1500 человек. Согласно исследованиям, это на 20 процентов больше по сравнению с «Окой». Прежде всего вместимость увеличилась за счет сквозного прохода: пассажиры равномерно распределяются по вагонам.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, все эти меры позволили создать 5,3 миллиона дополнительных пассажирских мест в сутки с учетом МЦК.

Кстати, новая Некрасовская линия метро разгрузит Таганско-Краснопресненскую ветку.

- На остальных радиальных линиях ощутимое перераспределение потоков пассажиров произойдет через 3-4 года, когда заработает Большая кольцевая линия и диаметры наземного метро МЦД, - написал Собянин.

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