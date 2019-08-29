Замгендиректора КРЭТ рассказал об усилении обороны гражданских вертолетов в РФ

В 2020 году гражданские вертолеты в РФ могут оборудовать бортовыми комплексами обороны (БКО). Об этом в четверг, 29 августа, сообщил заместитель гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») Даниил Бренерман.

По его словам, к настоящему момент уже проделана большая работа по данному вопросу.

— Мы уже представили технико-коммерческие предложения. По технике мы полностью готовы, думаю, что уже в следующем году проект будет реализован, — заявил Бренерман в ходе разговора с журналистами во время авиасалона МАКС-2019.

Он также добавил, проблема оснащения гражданской авиации системами БКО стоит крайне остро как для отечественных, так и для зарубежных эксплуатантов. Это связано с тем, что наличие соответствующих оборонительных комплексов является требованием международных организаций, под чьей эгидой ведутся авиационные работы.

Ранее представители входящего в «Ростех» холдинга «Росэлектроника» объявили о начале государственных испытаний нового беспилотного летательного аппарата «Корсар».

СПРАВКА «ВМ»

Бортовой комплекс обороны (БКО) предназначен для своевременного определения и классификации угрозы поражения воздушного судна с последующим принятием решения по локализации опасности и использованию средств противодействия. При этом контролируется как воздушное, так и наземное пространство.

Как правило под контролем подразумевается применение систем пассивной радиолокации и теплопеленгации. Ответными (противодействующими) мерами являются, в частности, уклонение и создание помех, а также физическое поражение противника.

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