Новые дорожные знаки уменьшенного размера появятся в районе Арбат
Новые дорожные знаки уменьшенного размера на квадратных стойках со смещенными креплениями появятся на 36 улицах района Арбат. Они облегчат уборку территории и освободят дополнительное пространство для москвичей, рассказал заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения Сергей Назаров.
— Уже в этом году в рамках эксперимента на 36 улицах района Арбат планируется заменить существующие стойки (со знаками) квадратными стойками нового типа. Это позволит исключить вращение стоек вокруг своей оси за счет внешних воздействий, — отметил Назаров РИА Новости.
Он добавил, что на новых стойках можно будет применять совмещенные дорожные знаки. Кроме того, на них будут располагаться специальные колбы, информирующие водителей о стоимости платной парковки.
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