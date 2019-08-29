Краснокнижных аистов и бабочек обнаружили в подмосковном Лотошино
Большое количество краснокнижных представителей флоры и фауны обнаружили на территории городского округа Лотошино. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.
—Здесь впервые обнаружена популяция растения венерин башмачок, внесенного в Красную книгу Московской области, причем популяция редкая по обилию: зафиксировано более 100 цветущих растений, — уточнили в министерстве.
Помимо прочего на территории округа находится обильная популяция еще одного редкого растения — турчи болотной. Также в пресс-службе рассказали о том, что экологам повстречались малый подорлик (птица семейства ястребиных — прим.ред.), белый аист, черный коршун, серый журавль, обыкновенная гадюка, жуки навозник весенний и рогачик скромный, бабочки мнемозина и другие.
Кроме того отмечается, что на всей территории будущего заказника обитает большое количество копытных животных, таких как лоси, кабаны, благородные олени, а также косули. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что птенцы краснокнижного черного аиста вылупились в Московском зоопарке.
Читайте также: Редкие водоплавающие птицы заселили пруд в парке «Кусково»