Доходы от транспортной отрасли превысили 63 миллиарда рублей
Доходы городского бюджета от предприятий транспортной сферы превысили 63 миллиарда рублей. Только по налогу на прибыль организаций отчисления составили 22,6 миллиарда рублей. Почти 25 миллиардов рублей отрасль отдала в столичную казну в качестве налога на доходы физических лиц. Такие цифры приводит городской Департамент финансов за прошедшие семь месяцев — с января по август.
— Москва входит в тройку мировых лидеров по объемам дорожно-транспортного строительства, — министр правительства Москвы, глава Департамента финансов Елена Зяббарова подчеркнула, что развитие дорожно-уличной сети и обновление общественного транспорта дают свой вклад в столичную экономику. — За десять лет общий объем инвестиций в дорожно-транспортную инфраструктуру Москвы превысит 4,6 триллиона рублей.
Кстати, ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал в Москве в первом полугодии 2019-го вырос на 19,5 процента и составил 946 миллиардов рублей.
Читайте также: Доходы бюджета Москвы от акцизов увеличились в первом полугодии на 58 процентов