Корысти ради
Разумеется, проблему одиноких стариков это не решит. В литературе многократно описана горькая доля одинокого близкого или дальнего родственника, оказавшегося в старости на роли приживалы: не гонят, с голоду умереть не дают — и то спасибо.
Назвать хорошей такую жизнь нельзя. Если уж в таком положении оказываются родственники, что говорить о совершенно незнакомых людях. Пожилой человек — это не дитя, под себя его уже не перевоспитаешь. Едва ли много найдется людей, способных терпеть бытовые привычки стариков, не совпадающие со своими.
Люди эти должны обладать евангельскими добродетелями, чтобы и без всяких стимулирующих выплат помогать одиноким старикам. Иначе есть опасение, что они станут очередной статьей дохода, а жить им придется в каморках и на балконах, подобно домашним животным, для которых есть немного места.
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