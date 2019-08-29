Артем Костырко: К выборам 8 сентября мы готовы

В четвертом тестировании системы онлайн-голосования, которое в перспективе будет применено на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября, приняли участие на 21 процент больше горожан, чем в предыдущем этапе. При этом процедура прошла без неполадок, что говорит о готовности к мероприятию. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Ранее сообщалось о том, что четвертый тест успешно прошел 28 августа, в среду. Сбоев во время эксперимента зафиксировано не было. В голосовании приняли участие москвичи из трех районов столицы.

Отмечается, что за время четвертого этапа было выдано 2,2 тысячи электронных бюллетеней.

— Это на 21 процент больше, чем на предыдущем этапе, — приводит РИА Новости слова Костырко.

Он также добавил, что все замечания специалистов по отработке прошлых этапов были приняты во внимание, а сценарии возможных сбоев отработаны. Поскольку голосование прошло в штатном режиме, система может считаться пригодной для проведения выборов.

— Так что к выборам 8 сентября мы готовы, — подчеркнул замруководителя столичного Департамента информационных технологий.

Всего для участия в четвертом этапе тестирования зарегистрировались 4,8 тысячи человек.

Напомним, что участникам теста предлагали ответить на вопрос, что необходимо развивать в их районах в первую очередь — парковочное пространство или парки и зеленые насаждения. Согласно сведениям Общественного штаба по наблюдению за выборами, явка достигла 44,9 процента. При этом больше всего избирателей зафиксировано в Зеленограде (57,75 процента).

СПРАВКА

Мосгоризбирком утвердил три избирательных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября. Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому.

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