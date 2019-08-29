Строительство Юго-Восточной хорды просят приостановить

В четверг, 29 августа, в столичном парламентском центре прошел круглый стол на тему «Безопасное строительство Юго-Восточной хорды» (ЮВХ), в ходе которого участники создали резолюцию с просьбой приостановить реализацию проекта строительства хорды для проведения комплексного обследования территории, которую затем отправят мэру Москвы Сергею Собянину.
Основой для обращения стало проведение общественной инспекции на объекте нахождения радиоактивных материалов вблизи завода «Полиметалл» с участием экологов и медиков.
— Учитывая, что в границы Юго-Восточной хорды попадает территория бывшего Московского завода полиметаллов, где, предположительно, могут находиться захоронения радиоактивных веществ, приняты следующие решения: немедленно остановить все строительные работы, провести всестороннюю экспертизу с забором проб почвы и воздуха, создать рабочую группу в составе участников круглого стола, которые представляют все территории, входящие в зону строительства Юго-Восточной хорды, экологов и активистов, которая будет контролировать ход экспертизы, — указывается в тексте резолюции.
Также эксперты обращаются с просьбой установить охранную зону и ограничить доступ на территорию проведения экспертизы и объекта накопленного вреда. Кроме того, по результатам исследования необходимо установить размер обследования накопленного вреда, разработать и реализовать проект его ликвидации.
— Строительство объекта может быть начато только после вынесения окончательного решения о безопасности ведения строительных работ и реализации проекта рекультивации объекта накопленного вреда, — добавляется в резолюции.
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