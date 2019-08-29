Сергей Собянин увеличил выплаты победителям национальных чемпионатов из Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил выплаты победителям финала национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы», а также специалистам, завоевавшим звания победителей в составе сборной Москвы в финале национального чемпионата «Навыки мудрых». Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
Согласно информации, выплаты увеличатся до 500 тысяч рублей для тех, кто одержал победу и был награжден золотой медалью. А за серебро и бронзу предлагается установить суммы 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Помимо прочего, нововведения касаются и членов сборной, их тренеров, а также специалистов чемпионатов, которые не получили выплаты до дня вступления постановления в силу.
Ответственность за выполнение постановления возложена на заместителя мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Молодые профессионалы» представляет Россию в международной некоммерческой организации WorldSkills International. Ее целью является улучшение качества профессиональной подготовки. «Навыки мудрых» — молодое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для людей возрастной категории старше 50 лет. Его первый финал провели в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ год назад.
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