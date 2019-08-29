Садальский встал на защиту Киркорова после скандала на «Новой волне»
Актер Станислав Садальский высказался в защиту певца Филиппа Киркорова, устроившего скандал во время репетиции на «Новой волне» и обругавшего организаторов конкурса.
Он отметил, что это нормальный рабочий процесс, который происходит перед выступлением.
— Для Филиппа было важнее не телевидение, а то, что его номер должен был выглядеть достойно. Он молодец. Скорее, это просто переживание за свое выступление, — заявил актер в комментарии Nation News.
29 августа в Сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров грубо требует от организаторов музыкального конкурса провести репетицию номера с камерами. Он также выразил недовольство по поводу подготовки технических средств к выступлению, передает «Утро.ру». Певец также заявляет, что его не волнует, на какое время запланировано начало шоу.
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