Волочкова рассказала, что пришла в «совершенную» форму
Балерина Анастасия Волочкова сообщила о том, что наконец пришла в «совершенную» для себя форму. Она поделилась этой информацией с подписчиками 29 августа на своей официальной странице в социальных сетях.
Кроме того, Волочкова рассказала о своей диете. По ее словам, за день до публикации снимка она съела утром четыре сырых перепелиных яйца, днем одно сырое куриное домашнее и вечером — второе.
— И мне хватило энергии позитива и любви. Хотя как-то я особо никогда и не была полного телосложения. Просто по телевизору меня как покажут, так хоть стой, хоть падай, — пишет балерина в Instagram.
Волочкова признается, что встречающие ее в жизни люди всегда замечают разницу с медийным образом артистки и говорят, что в реальности она совсем другая — изящная, искренняя, светлая и настоящая.
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