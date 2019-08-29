Почему в России мужчины живут меньше женщин

Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество.

— Например, в возрасте до четырех лет на тысячу мальчиков приходится 947 девочек. А уже к 20–25 годам ситуация меняется: на тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и дальше — как говорится, по нарастающей. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности, — считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

К 60 годам на одного мужчину, по выражению эксперта, претендуют две женщины.

Вот данные Мосгорстата. Сейчас в столице живут 2315 тысяч женщин старше трудоспособного возраста и только 1087 тысяч мужчин от 60 и старше.

— Мужчины в нашей стране, и в Москве в том числе, традиционно живут меньше, — рассказывает врач высшей категории Лариса Алексеева. — Причин тут много. Одна из главных — они значительно чаще, чем женщины, курят и злоупотребляют алкоголем.

К тому же, по словам эксперта, мужчины менее склонны следить за своим здоровьем и часто запускают ту или иную болезнь, потому что ленятся ходить к врачу. Третья причина — более травматичное поведение. Смерть в результате ДТП, падение с высоты, от удара током — это чаще всего «мужские» смерти.

Иными словами, мужчины сами виноваты, что живут в среднем на 7–12 лет меньше, чем женщины. Но...

— Но в последние годы ситуация плавно меняется. По крайней мере в Москве, — считает эксперт. — Мужчины все чаще занимаются спортом, ездят на велосипедах, уже много лет сокращаются число курящих и употребление алкоголя на душу населения.

Отчасти исправить ситуацию поможет и нововведение московских властей — «домики здоровья» в парках.

Там за час можно пройти медицинское обследование и выявить наиболее опасные заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет и ряд других. Главное — убедить мужчин посетить павильоны «Здоровая Москва» и в случае необходимости начать своевременное лечение.

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