Медицинская шпаргалка для родителей
Проект будут проводиться в форме бесед с известными педиатрами и учеными, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Участниками некоторых выпусков станут дети. Они будут отвечать на вопросы о здоровье, а врачи прокомментируют их ответы и расскажут, что должны знать родители о профилактике и лечении заболеваний.
Ведущей лектория стала врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.
Первый выпуск посвящен отдыху с детьми в бархатный сезон, он доступен для просмотра на YouTube-канале департамента.
КСТАТИ
28 августа старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова Андрей Ольшевский рассказал, что чаще всего школьники получают травмы, играя баскетбольным мячом.
Читайте также: Врачи дали советы по преодолению осенней депрессии