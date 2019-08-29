Какие страны москвичи чаще всего выбирали для отпуска
Как выяснилось, самой популярной страной для путешествий россиян стала Армения. Более десяти процентов заграничных билетов были забронированы именно в эту страну. На втором месте по популярности расположилась Италия. Туда продали 7,9 процента от общего количества билетов.
Далее идут Испания и Турция. В эти страны были проданы 6,2 и 6,3 процента заграничных билетов соответственно. Доля россиян, уезжающих отдыхать в другие страны, за последний год резко возросла. Специалисты подчеркивают, что чаще всего соотечественники любят проводить отпуск в странах Европы и ближнего зарубежья.
— Интерес к путешествиям за рубеж продолжает расти, при этом мы видим, что преимущественно россияне отдыхают в странах Европы и ближнего зарубежья. Особенно выросла популярность Армении как альтернативе Грузии, любимые россиянами Италия, Франция и Испания также наблюдали заметный рост, — отметили в пресс-службе популярного отечественного сервиса планирования путешествий. — Наши соотечественники делают выбор в пользу проверенных направлений, не обязательно самых бюджетных. Страны, которые и раньше были популярны, стали еще более привлекательными.
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