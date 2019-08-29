Крымский депутат оценил планы по газификации полуострова
Заявленные Сергеем Аксеновым планы полностью газифицировать Крым вполне реально осуществить, тем более что работы в этом направлении уже ведутся. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.
Депутат отметил, что пока Крым находился в составе Украины, на полуострове не разрабатывались программы по прокладке газовых сетей, подключению населенных пунктов.
Работы начались только в 2015 году.
— Если темпы работ будут сохранены, в ближайшие пять лет, на мой взгляд, удастся достичь показателя 97–98 процентов газификации региона. Останутся лишь населенные пункты с особо сложными географическими условиями, — пояснил эксперт.
Глава Крыма Сергей Аксенов 29 августа сообщил о планах полностью газифицировать Крым. По его словам, на это потребуются около 40 миллиардов рублей. Большую часть работ выполнят сотрудники крымских предприятий «Черноморнефтегаз» и «Крымгазсети». За следующие три года планируется газифицировать более 100 населенных пунктов полуострова, передает rueconomics.ru.
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