В МИД РФ осудили усиление эмбарго против Кубы со стороны США

Фото: facebook.com/MIDRussia

Москва решительно осуждает усиление эмбарго в отношении Кубы со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 28 сентября.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых ограничений в отношении Кубы. В их числе запрет гражданам США находиться на территории зданий, принадлежащих кубинским властям. Также рестрикции коснулись ограничения импорта кубинского табака и алкоголя.

— Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия всегда готова оказать необходимую поддержку нашему стратегическому партнеру и другу — Республике Куба, — заявил Лавров на вопрос агентства Prensa Latina.

Он отметил, что все принимаемые санкционные меры давления на Гавану ограничивают естественные неотъемлемые права как граждан Кубы, так и американцев.

Читайте также: РФ и Куба договорились проработать вопрос возобновления авиасообщения