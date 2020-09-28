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Новый уровень сервиса получат пассажиры автобуса № 368 с 30 сентября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новый уровень сервиса получат пассажиры автобуса № 368 с 30 сентября

Кирилл Николаев

Город

С 30 сентября пассажиры автобуса № 368 получат новый уровень сервиса. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что маршрут автобуса № 368 немного изменится. Теперь жители районов Северное и Южное Тушино смогут совершить поездку не только от метро «Сходненская», но и от метро «Планерная» и станции Трикотажная Московских центральных диаметров (МЦД). В часы пик каждые восемь минут пассажирам будут предоставлены новые низкопольные автобусы большого класса. В них будет 30 сидячих мест.

Кроме того, пассажиры с детскими колясками также получат возможность проезда по обновленному маршруту. Автобусы большого класса будут курсировать от станции метро «Планерная» до станции МЦД Трикотажная.

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