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СК возбудил дело по факту смерти женщины в столичном фитнес-центре
Фото: depositphotos.com

СК возбудил дело по факту смерти женщины в столичном фитнес-центре

Юлия Захарова

Происшествия

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти посетительницы фитнес-центра в столице. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

Инцидент произошел 22 сентября, когда из фитнес-клуба госпитализировали женщину. Предварительный диагноз звучал как «утопление в пресной воде». Медики не смогли спасти потерпевшую, она скончалась.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и подробности случившегося, они назначили проведение экспертизы для выяснения точной причины смерти женщины.

Кроме того, сотрудники СК изучат должностные инструкции, которые регламентируют действия сотрудников клуба, и оценят соблюдение нормативов и правил поведения в бассейне. Расследование по делу продолжается, говорится на официальном сайте ведомства.

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