После реставрации в Подмосковье открыли два знаковых стадиона

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что после реконструкции в Подмосковье открылись два знаковых спортивных стадиона, пишет «Радио 1».

— Центральный стадион в Одинцово и стадион «Труд» в Ивантеевке крайне востребованы у местных жителей и стали одними из главных центров развития спорта в своих муниципалитетах. Оба объекта заметно преобразились и получили новое оснащение, — сказал министр.

Сообщается, что на объектах появились футбольные поля, трибуны на 2,5 тысячи человек, беговые дорожки, сектор для занятий легкой атлетикой и спортплощадки.

Он отметил, что первыми новшества оценили члены сборных команд и воспитанники спортшкол и теперь эти сооружения способны предоставлять свои услуги на качественно новом уровне, что сделает занятия спортом еще более привлекательными.

Ранее ФАН писал, что центральный административный округ Москвы пополнился зонами отдыха для горожан. Они расположились в Тверском, Таганском, Красносельском, Пресненском, Мещанском, Басманном районах и в Замоскворечье, а основная часть территорий обустроена по программе мэра столицы, получившей название «Мой район».

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