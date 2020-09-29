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Власти Польши создали в госпиталях дополнительные места для пациентов с COVID-19
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Власти Польши создали в госпиталях дополнительные места для пациентов с COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Власти Польши создали в госпиталях дополнительно 1,2 тысячи инфекционных мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недельский.

По его словам, на минувшей неделе в стране было зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания. Общее количество зараженных с начала пандемии составило 89 962.

— В ближайшее время следует ожидать сохранения этого тренда, — цитирует министра здравоохранения Польши РИА Новости.

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