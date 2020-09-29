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«Попались, грешники!»: в Москве очевидцы сняли спускающегося по простыне любовника
Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»

«Попались, грешники!»: в Москве очевидцы сняли спускающегося по простыне любовника

Виктория Федотова

Курьезы

В Сети распространяются кадры очевидцев, снятые в Москве на улице Серпуховской. Видно, что мужчина в нижнем белье спускается по простыням с четвертого этажа.

Следом женщина в спешке выбрасывает его одежду, а через мгновение к ним на балкон выскакивает другой мужчина. Он замахивается на неверную жену и пытается поймать горе-любовника, но тот спускается на этаж ниже.

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Однако и тут его приключения не заканчиваются: пожилая соседка снизу несколько раз бьет его веником под крики и улюлюканье толпы. Кто-то кричит: «Попались, грешники!»

Как выяснилось, это кадр со съемок фильма «Опасные связи». Видео опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?»

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