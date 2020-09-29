СМИ: В Турции заявили, что не сбивали армянский самолет

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Анкара опровергла заявления о том, что турецкий истребитель якобы сбил армянский Су-25. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.

По его словам, утверждения Еревана «совершенно неверны». Уточняется, что в Министерстве обороны Азербайджана также подтвердили, что F-16 Турции не сбивал Су-25 ВВС Армении.

Ранее в Министерстве обороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 с территории Азербайджана сбил Су-25 армянских ВВС. Отмечалось, что пилот сбитого воздушного судна погиб.

Ранее посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил, что Ереван применит «Искандеры» в том случае, если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе

27 сентября Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика ввели военное положение и объявили мобилизацию. Это произошло после того, как Минобороны Азербайджана заявило, что военные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Также сообщалось о погибших и пострадавших среди мирного населения и военных. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике заявили, что нападению подвергся город Степанакерт. Жителей призвали укрыться в убежищах и не выходить на улицу.

В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики. С понедельника, 28 сентября, в стране установлен комендантский час. Он будет длиться с 21:00 до 06:00 по местному времени.

29 сентября власти Армении и Азербайджана опубликовали видеозаписи, на которых стороны обстреливают позиции друг друга. В частности, было показано, как военные готовят снаряды для стрельбы, также зафиксированы удары по военной технике.

Ситуацию в Нагорном Карабахе прокомментировали в Кремле. Так, стороны конфликта призвали немедленно прекратить боевые действия и перевести процесс в политико-дипломатическое русло.

На необходимость прекращения столкновений обратили внимание также в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Действующий председатель организации Эди Рама подчеркнул, что полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по стабилизации ситуации на территории Нагорного Карабаха.

Также конфликт прокомментировали в НАТО. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса по Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, в НАТО глубоко обеспокоены сообщениями о масштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта.

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