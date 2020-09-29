Обвинение вынесли москвичке, по неосторожности причинившей смерть малолетней дочери

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Россия, Москва, Базовская улица Карта всех событий

Обвинение вынесли 24-летней москвичке, в отношении которой было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности своей дочери. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— Тимирязевский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы столицы. Она осуждена за причинение смерти по неосторожности, — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел 2 июля 2020 года в квартире дома по Базовской улице. По данным следствия, девушка посадила в ванну с водой малолетнюю дочь, после чего ушла в другую комнату на длительное время, забыв про младенца. Девочка утонула.

Обвиняемая полностью признала свою вину, суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

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