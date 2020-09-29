Более 770 тысяч упаковок лекарств получили москвичи с заболеваниями сердца

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Более 770 тысяч упаковок бесплатных лекарств выдали пациентам с заболеваниями сердца и сосудов в столице с начала года. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном аккаунте в Twitter.

Глава города пояснил, что власти постоянно расширяют программы по диагностике и лечению таких болезней. В частности, с 2019 года граждан стали обеспечивать медикаментами.

— Для получения надо иметь только медицинские показания. В рамках программы с начала 2020-го москвичи с болезнями сердца получили почти 490 тысяч упаковок лекарств, — отметил Собянин.

Медикаменты выписывает врач. Для получения надо иметь только медицинские показания. В рамках программы с начала 2020-го москвичи с болезнями сердца получили почти 490 тысяч упаковок лекарств. Пациенты с льготным статусом - больше 280 тысяч. Всего - свыше 770 тысяч упаковок. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 29, 2020

Кроме того, лекарства выдавали пациентам с льготным статусом, которые получили свыше 280 тысяч упаковок. Препараты вручали жителям столицы старше 18 лет, которые перенесли инфаркт миокарда, имели высокий уровень холестерина или диагноз «мерцательная аритмия».

Ранее Сергей Собянин посетил кардиологический корпус № 4 больницы имени Давыдовского, где завершился капитальный ремонт. По словам Собянина, медучреждение можно назвать одним из лучших в столице, а оказание помощи пациентам, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, является приоритетной задачей в работе московского здравоохранения.

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