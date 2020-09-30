Германия не признала избрание Лукашенко президентом Белоруссии

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФГР не признает избрание Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Об этом она сообщила во время выступления в бундестаге в среду, 30 сентября.

Меркель отметила, что Германия призывает Лукашенко вступить в диалог с оппозицией и прекратить насилие против ее представителей.

— Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада, — сказала канцлер.

Она заявила, что ФРГ осуждает ликвидацию демократического процесса в Белоруссии и насилие в отношении оппозиции.

Кроме того, канцлер Германии подтвердила, что собирается провести встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, передает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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