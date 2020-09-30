Кремль не планирует комментировать предвыборную кампанию в США

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кремль не планирует комментировать предвыборную кампанию, которую на данный момент проводят в США, чтобы Россию не обвинили во вмешательстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 30 сентября.

— Комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства, — сказал Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Москва никогда не вмешивалась, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Америки, сообщает РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден во вторник, 29 сентября, провели первые дебаты. Они длились 96 минут, во время прений обе стороны позволяли себе грубые выражения, постоянно перебивали друг друга и обвиняли во лжи. На выступления кандидатов в президенты уже отреагировали бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис.

Еще два этапа дебатов планируется провести в октябре. Напомним, 59-е выборы президента США назначены на 3 ноября.

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