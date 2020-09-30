Eвропейские страны вводят ограничительные меры из-за распространения COVID-19

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Ряд стран вводит ограничительные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции. Среди них Таиланд, Чехия, Германия, Эстония.

Так, кабинет министров Таиланда решил продлить до 31 октября режим чрезвычайного положения в стране. Этот режим действует в Таиланде с 26 марта, его продлевают уже шестой раз.

В коммюнике по итогам заседания правительства значится, что эпидемиологическая ситуация в мире пока не стала безопаснее.

— В Таиланде встречаются случаи местного инфицирования от неизвестных источников, в страну возвращается много тайцев и иностранцев из стран с высоким риском заражения, а также группы таиландских граждан собираются на массовые акции протеста, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все эти события могут привести к повторной вспышке эпидемии в стране, сообщает ТАСС.

На фоне распространения инфекции ограничительные меры принимаются также и в европейских странах.

Глава Министерства здравоохранения Чехии Роман Прымула заявил, что в стране с 5 октября будет действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией. Его планируют ввести на 30 дней. За это время врачи должны будут справиться с нарастающим число инфицированных коронавирусом.

Глава минздрава также сообщил, что с 5 октября в районах, где зафиксировали быстрый рост заболевших, будут на две недели закрыты школы, сообщает ТАСС.

Кроме того, власти Германии решили усилить меры в борьбе с инфекцией в тех районах, где были выявлены свыше 35 заразившихся на 100 тысяч граждан в течение семи дней.

Правительство Эстонии продлило карантин для пациентов с коронавирусом и граждан, которые с ними контактировали, до 31 декабря 2020 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания.

Также в столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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