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Плакаты о борьбе с COVID-19 в Москве стали лидерами премии Tagline
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Плакаты о борьбе с COVID-19 в Москве стали лидерами премии Tagline

Юлия Захарова

Город

Плакаты, появившиеся в общественном транспорте столицы, заняли первое место премии Tagline. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Награды получили проекты, целью которых являлась помощь гражданам в адаптации к условиям пандемии. Однако и через полгода городские плакаты остались актуальными.

Плакаты о борьбе с COVID-19 в Москве стали лидерами премии TaglineФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

— Вы по-прежнему можете их увидеть в метро, а мы так же дезинфицируем поверхности и делаем все возможное, чтобы поездки в общественном транспорте были максимально безопасными, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что пассажирам необходимо помнить о ношении масок и перчаток и соблюдении социальной дистанции. Эти меры позволят сдержать распространение инфекции.

Полный список плакатов можно посмотреть по ссылке.

Плакаты о борьбе с COVID-19 в Москве стали лидерами премии TaglineФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания.

Кроме того, жителей столицы призвали перейти на удаленную работу. Им напомнили, что в общественных местах и транспорте столицы необходимо строго соблюдать масочный и перчаточный режим.

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