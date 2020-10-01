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Электронную библиотеку ЦППК пополнили книги почти сотни авторов
Фото: pixabay.com

Электронную библиотеку ЦППК пополнили книги почти сотни авторов

Татьяна Плотникова

Общество

В электронной библиотеке Центральной пригородной пассажирской компании появились произведения еще почти ста различных писателей.

Как отмечает пресс-служба перевозчика, вниманию пассажиров предлагаются книги Изабель Гиллис, Эми Хармон, Дэнни Грегори, Фэнни Флэг, Бориса Акунина и других авторов. Тематика произведений охватывает экономику, воспитание детей, самообразование и другие области жизни.

Чтобы получить доступ к электронной библиотеке, следует установить мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». В разделе «Книги бесплатно» доступны для скачивания электронные произведения и аудиокниги, перечень которых обновляется каждые три месяца, сообщается на официальном сайте ЦППК.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко оценил требование убрать из свободного доступа в библиотеках книги с возрастной маркировкой «18+».

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книгиписатели и поэтыЦППК
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