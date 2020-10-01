Первая в России школа эксплейнеров откроется при Политехническом музее

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новая площадь, 3/4 Карта всех событий

С 17 октября в московском Политехническом музее начнет работать школа эксплейнеров (от английского explain — объяснять) — сотрудников, вовлекающих посетителей в содержательный разговор о науке.

Как пояснили в пресс-службе музея, задача эксплейнера — найти точки вовлечения и адекватный язык в общении с каждым человеком, адаптировать научный контент под интересы собеседников, использовать технологии вовлечения, проектировать коммуникацию и составлять сценарии диалогов о науке.

К обучению приглашают всех желающих научиться говорить о сложных научных явлениях простым языком, при этом набор ограничат 40 кандидатами. Обучение в школе будет бесплатным, а лучшим выпускникам предложат работу в Политехническом музее, сообщается на официальном сайте музея.

Ранее жителей и гостей столицы пригласили посетить онлайн-экспозицию Музея скорой помощи.

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