Строительство ФОК на востоке Москвы подходит к концу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Халтуринская улица Карта всех событий

Работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса в московском районе Преображенское близки к завершению.

Как рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, к настоящему времени монолитные и фасадные работы уже закончены, идет внутренняя отделка технических помещений.

Площадь нового ФОК на Халтуринской улице составляет 3,8 тысячи квадратных метров. В здании размещены тренажерные залы, бассейн, помещения для групповых занятий, медицинский диагностический центр, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что детский сад, образовательный комплекс и ФОК появятся на юго-западе Москвы.

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