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Движение в центре Москвы частично ограничат в выходные дни
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение в центре Москвы частично ограничат в выходные дни

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, площадь Тверская Застава Карта всех событий

Движение в субботу, 3 октября, и в воскресенье, 4 октября, в центре Москвы будет частично ограничено из-за дорожных работ. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что дорожные работы пройдут на площади Тверская застава. В результате перекроют движение по одной полосе в каждом направлении на Тверской-Ямской и соседних улицах. Все светофоры в участке проведения работ отключат.

Сотрудники ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будут регулировать движение. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

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