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Следователи нашли женщину, похитившую в Москве ребенка у мужа из Франции
Фото: АГН «Москва»

Следователи нашли женщину, похитившую в Москве ребенка у мужа из Франции

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи установили местонахождение женщины, которая в 2018 году в Москве похитила сына у мужа из Франции. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, находясь на Казанском вокзале, женщина с ребенком спустились в метро. Затем их местонахождение было неизвестно. По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что все это время женщина не использовала сотовую связь и паспорт, проживала с ребенком в малонаселенных пунктах и не контактировала с родственниками. Оперативно-разыскные мероприятия проводились в Москве, Чувашской Республике и Смоленской области.

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уголовное делоГСУ СК РФМосква
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