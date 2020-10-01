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«Отрастил шипы»: ученые обнаружили опасную мутацию коронавируса
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

«Отрастил шипы»: ученые обнаружили опасную мутацию коронавируса

Кирилл Николаев

Здоровье

Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать. Об этом сообщает «Ридус».

По мнению специалистов, в результате одной из мутаций вирус отрастил «шипы» — образовались спайковые белки, с помощью которых коронавирусная инфекция цепляется за людей. Ученые обнаружили, что вирус мутировал минимум десять раз.

Кроме того, исследователи провели лабораторный эксперимент. Они выяснили, что спайковый белок может трансформироваться менее чем за минуту. Это делает его более открытым. В результате спайковый белок легче попадает в организм человека.

В настоящее время ученые пытаются понять, как функционирует спайковый белок. Это важно для разработки лекарств от коронавируса.

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